living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء رسمي من الشرطة: ليس لنا علاقة بكنتاكي!

21
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوجئت مراكز الشرطة في العاصمة البريطانية لندن بعدد كبير من الاتصالات من سكان المدينة، يطالبون بحل لمشكلة إغلاق المئات من فروع سلسلة مطاعم "دجاج كنتاكي" بسبب نقص في الدجاج.
 
ووفقا لصحيفة "مترو"، اضطر الأمر الشرطة بمدينة تاور هامليتس لنشر تغريدة على صفحتها في موقع تويتر تقول: "الرجاء عدم الاتصال بنا بشأن أزمة مطاعم كنتاكي. إذا لم يقدم مطعمك المفضل الطعام فهذا ليس شأن الشرطة".
 
وأكدت الشرطة أنها تسعى بشتى الوسائل للتقليل من الاتصالات غير المناسبة التي تعطل العمل، مثل الاتصالات حول أزمة المطعم الشهير.
 
وبالإضافة للشرطة، أكد عضو البرلمان البريطاني نيل كويل، أنه تلقى مكالمات عدة من رواد المطعم المستائين.
 
وكانت سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة أعلنت الاثنين أنها اضطرت لإغلاق مئات من فروعها في المملكة المتحدة بسبب نقص الدجاج.
 
وظهرت المشكلة خلال اليومين الماضيين بعدما حولت الشركة عقد التوريد إلى (دي.إتش.إل) مما دفع معظم فروعها التسعمائة في بريطانيا إلى الإغلاق.
 
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني "لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه مشكلات - إحضار دجاج طازج لتسعمائة مطعم في أنحاء البلاد أمر معقد حقا".
 
 
(skynews)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout