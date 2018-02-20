A + A -

أقدم مزارع هندي على وضع ملصق إعلاني كبير للممثلة الإباحية سوني ليون، في خطوة غريبة منه لحماية محصوله الزراعي من الشرّ وعين حسد جيرانه.



وفي التفاصيل، يمتلك المزارع شينشو ريدي البالغ من العمر 45 عاماً، محصولاً كبيراً من الخضار، في قرية باندا كيندي بالي الهندية في ولاية اندرا براديش جنوب شرق البلاد.



وبعدما شعر المزارع أن محصوله بات يثير إعجاب السكان في القرية في الآونة الأخيرة، قرّر أن يضع هذا الملصق الإعلاني. نُشير إلى أنه لم يضع فزاعة لإبعاد العين الشريرة الحاسدة عن محاصيله لأنه اعتبرها غير مجدية.



والجدير ذكره، أن ريدي كتب على الملصق "مرحباً، لا تبكي وتغار منّي."

المصدر: LBCI