ليندسي لوهان ترتدي الحجاب ... لهذا السبب

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ظهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، ليندسي لوهان، وهي ترتدي الحجاب خلال فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن، الأمر الذي جدد الشائعات حول تحولها إلى الإسلام.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ظهور لوهان بالحجاب جاء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة المحتشمة، الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن.

وكان أسبوع الموضة المحتشمة قد أطلقه، في العام الماضي، للمرة الأولى العلامة التجارية للأزياء المحتشمة في لندن "أوت إيلان".

ويعرض خلال الأسبوع تصميمات لأزياء من مختلف أنحاء العالم، للعبائة والحجاب.

المصدر: سبوتنيك نيوز