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بالفيديو: لو أن الكاميرا لم تصور الحادثة لكان صعباً عليك تصديق ما حدث..

20
FEBRUARY
2018
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نجا طفل بأعجوبة، بعدما كاد جسده أن يُطحن بالخطأ تحت عجلات سيارة عمه، بيد أن الصبي هبّ واقفاً على قدميه دون أن يمسه أي أذى.

وانتشر مقطع فيديو صادم تم تسجيله في بالهوكا بسانتا كاتارينا بالبرازيل، وفيه ظهر الصبي الذي اسمه كالب منحنياً جالساً أمام سيارة عمه، دون أن يخطر على باله أنه أمام احتمال الموت.

وظهر الصبي في المقطع يلعب على الطريق الرملي، فيما العم والأب منشغلان بتجاذب أطراف الحديث.

لكن الرعب بدأ عندما استقل العم السيارة وانطلق بها مسرعاً، فيما خفض كالب رأسه تحت السيارة، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2018.

والمدهش أن كالب يبدو بأتم عافية لم يصب بأي أذى، فيما يركض نحو حضن أبيه المرعوب.

وقالت أم كالب "كان عم طفلي في البيت، وكنت أكلم زوجي في الشارع عندما ذهبا إلى صندوق السيارة، وذهب كالب إلى الشارع معهما، لكن أحداً لم يدرك ما سيحصل. وفيما كان زوجي في المرآب يُحضر بطارية للسيارة، كان عم الطفل يناديه ويقول له إنه ذاهب، فذهب زوجي إلى البوابة وقال له مع السلامة".

وأضافت الأم: "في تلك اللحظة رأى زوجي ابني تحت السيارة، ثم نهض راكضاً إلينا وقفز في حضن زوجي".

وختمت قائلةً "عندما نظرنا إلى كاميرا الأمن أدركنا أن شقيق زوجي قاد السيارة فوق ابني، والمدهش أنه لم يعانِ أي خدوش أو إصابات".

صيدا أونلاين

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