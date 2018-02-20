كشف مثير: متي ظهرت اللغة بتاريخ البشرية؟

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رجح باحثو حفريات، أن تكون البشرية استخدمت اللغة لأول مرة، مع "الإنسان منتصب القامة"، وهو ما يعني أن الإنسان العاقل ليس أول من لجأ إلى الكلمات، وترتيبها حتى يتواصل قبل 350 ألف سنة.

وتطور "الإنسان المنتصب"، قبل 1.8 مليون سنة، على كوكب الأرض، وانتشر في منطقة آسيا، وسرى الاعتقاد في فترة سابقة، أنه انقرض قبل ظهور الإنسان العاقل، لكن تبين فيما بعد، أنه لم يختف إلا قبل 50 ألف سنة.

ويرى الأستاذ والباحث في جامعة بينتلي الأميركية، دانييل إيفريت، وهو صاحب كتاب "كيف بدأت اللغة"، (يرى) أن أجدادنا الأوائل استخدموا اللغة في وقت أبكر مما نتصور، أي أن اللغة جرى استخدامها قبل 1.5 مليون سنة من تقديرنا الحالي.

ويوضح الباحث، أن الإنسان المنتصب استخدم اللغة ووظفها في بناء المراكب واستعمار جزر مثل فلوريس في إندونيسيا، حيث جرى العثور على عدد من الحفريات.

وأضاف في مداخلة له بلقاء الجمعية الأميركية للتقدم العلمي في تكساس "الكل يتحدث عن الإنسان المنتصب كما لو كان كائنا غبيا، لكني أعتقد أنه كان أذكى إنسان يسير على كوكب الأرض".

وأشار إلى أن الإنسان المنتصب برع في عدد من الأمور مثل صناعة أدوات الإبحار، وهو أمر ما كان ليجري لولا التمتع بقدر من الذكاء.