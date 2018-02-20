بالفيديو - قناة أميركية تكشف عن صاروخ سري على الهواء مباشرة

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انتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو تم اجتزاؤه من البث المباشر لإحدى القنوات الأمريكية، ظهر خلاله صاروخ "سري" مجهول النوع، تم رصده عبر طائرة للبث تابعة للقناة كانت تعمل فوق قاعدة بحرية في منطقة ألميدا الأمريكية.

وبعد رصد الصاروخ المجهول استطاعت القناة الحصول على وثيقة من السلطات المحلية تكشف عن تفاصيل الصاروخ، وبحسب الوثيقة عرف أن الصاروخ يدعى أسترا ويبلغ طوله حوالي 12 مترا، كما أنه قادر على حمل حوالي 100 كيلوغرام من الوزن.

وكما علمت القناة أن الصاروخ هو في طور التطوير حاليا والشركة التي تقوم بذلك ما تزال مجهولة، لكن بحسب المعنيين والمصادر فالشركة تخطط لإنتاج أصغر وأخف صاروخ في العالم.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أطلقت منذ مدة صاروخا ثقيلا من نوع فالكون بنجاح الذي يبلغ وزنه حوالي 64 طنا وطوله 70 مترا.