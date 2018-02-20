هذا الزر البسيط في أبواب السيارة قد ينقذ حياة طفلك!

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لا شكّ أن إتخاذ أقصى تدابير الحذر أمرٌ ضروري عند إصطحاب طفلكِ إلى رحلة في السيارة لضمان سلامته، فعليكِ التنبه لوضعه في كرسي السيارة إلى حين إتمامه العمر المناسب، أو تعليمه عدم فتح الباب بيده اليمنى عندما يصبح قادراً على الإهتمام بنفسه في هذا الخصوص... ولكن هل تعلمين أن هناك زر بسيط في أبواب السيارة قد يكون الأهم فيما يتعلق بسلامة أطفالنا؟

إستخدام كرسي السيارة ليس كافياً

إذ تميل الشريحة الأكبر من الأهل إلى الظن بأن تثبيت الطفل في كرسي السيارة هو كافٍ لحمايته من خطر السقوط، خصوصاً ما بين عمر السنة والـ5 سنوات. ولكن ما نغفله هو أن صغارنا يتمتعون بحيلة واسعة ويحبون إكتشاف الأمور بأنفسهم، لنفاجأ بأنهم وفي برهة تعلّموا كيفية فك الحزام الذي يثبتهم في الكرسي.

وبالتالي، فإن كنتِ أو زوجكِ تقودان على الطريق السريع وأقدم طفلكما على هذه الخطوة، لن تستطيعا التصرف بالسرعة اللازمة؛ وفي السيناريو الأسوأ، قد يقدم على فتح الباب ثمّ الترجل من السيارة وهي تسير ما يعرض سلامته وحتّى حياته للخطر.

وهنا يدخل دور الزر البسيط الذي تجدينه في القاعدة الثابتة التي يغلق عليها الباب الخلفي. هذا الزر بإمكانه أن يعطل قدرة فتح الباب من الداخل بشتى الطرق، ليستطيع الأهل وحدهم فتحه عند اللزوم من الخارج.

بهذا الشكل، ستضمنين أن صغيركِ -حتى لو تحرك أو حرر نفسه من أربطة كرسي السيارة- لا زال في مأمن من السقوط أو التعرض لأي حادث يهدد سلامته.

ولا تنسي النوافذ أيضاً!

كذلك، لا تغفلي أهمية تعطيل قدرة التحكم في النوافذ، أو تحديد فتحها على مستوى معين يحمي الطفل من خطر السقوط منها أو مدّ رأسه.

فهل تنبّهتِ وزوجكِ إلى هذه الميزة في أبواب السيارة من قبل؟ شاركي المقال مع أصدقائكِ من أهل لتوعيتهم حول هذه النقطة المهمة!