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بركان سومطرة "يهدد" حركة الطيران

20
FEBRUARY
2018
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رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير لرحلات الطيران حول منطقة بركان سينابونغ، بعد أن وصلت أعمدة الدخان التي نفثها إلى ارتفاعات قياسية.
 
وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأن أعمدة دخان البركان الواقع في جزيرة سومطرة، وصلت إلى ارتفاع 7 كيلومترات في الهواء.
 
وكان بركان سينابونغ ثار مجددا، الاثنين، في أضخم ثوران له هذا العام. والبركان نشيط منذ 5 سنوات بعد صمت امتدت 400 عام.
 
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انفجار بركان سينابونغ، وبدا الانفجار ضخما للغاية في أحد الفيديوهات رغم أنه التقط عن بعد 24 كيلومترا.
 
ومن المرجح أن ينقلب نهار المناطق السكانية المحيطة إلى ظلام دامس في الأيام المقبلة عندنا يبدأ الغبار البركاني بالسقوط عليها.
 
ويبتعد البركان 1900 كلم عن العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
 
والمناطق المتاخمة بـ"سينابونغ" محظور دخولها منذ 2013 بسبب النشاط المتكرر للبركان.
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