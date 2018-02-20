لهذا السبب.."هجوم ناري" على عادل إمام!

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في الوقت الذي يحرص فيه كثير من النجوم على مساندة بعضهم إذا أصابهم أي مكروه، إلا أن النجم المصري عادل إمام خرج عن هذه القاعدة، ولا يشارك بكل المناسبات.

وشنّ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً هجوماً قاسياً على "الزعيم" وتم انتقاده بسبب غيابه عن مساندة اصدقائه في المحن، وعدم تواجده في الجنازات الخاصة بأصدقائه الذين رحلوا.

فرغم العلاقة القوية التي تربط بين إمام وطلعت زكريا، إلا أن الأول غاب عن حضور عزاء شقيقة الثاني، بالرغم من حرص الكثير من النجوم على التواجد في هذا العزاء .

أما الواقعة الثانية فكانت غياب "الزعيم" عن المشاركة في جنازة الفنان محمد متولي، والذي رحل بعد صراع مع المرض. فرغم أنه شاركه بطولة فيلم "سلام يا صاحبي"، إلا أن عادل إمام لم يحضر الجنازة، بينما حرص عدد من الفنانين على التواجد في الجنازة، وأبرزهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وأشرف زكي .