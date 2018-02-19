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اعتقال سائق في الموكب الرئاسي الاميركي

19
FEBRUARY
2018
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اعلن الجهاز الامني الخاص المكلف بحماية الرئيس الاميركي الاثنين ان سائقا في موكب الرئيس دونالد ترامب اعتقل لفترة قصيرة صباح الاحد بعد العثور على مسدس في احدى حقائبه.

واضاف المصدر نفسه انه تم العثور على المسدس خلال عملية تدقيق امني في حقائب السائق الذي كان من المفترض ان يقود سيارة تقل صحافيين بين مارا لاغو حيث مقر الرئيس ترامب في فلوريدا، وحقل الغولف الذي كان سينتقل اليه.

واوضح السائق في تصريح صحافي انه سهى عن باله نقل المسدس من حقيبته الى سيارته الخاصة قبل ان يتسلم وظيفته.

وأخضع السائق لتحقيق استمر نحو ساعة قبل ان يطلق يخلى سبيله واعادته الى منزله، كما استبدل جميع السائقين بعد هذه الحادثة.

واكد الجهاز الامني الخاص بحماية الرئيس "ان اي شخص تحت حماية الجهاز لم يكن بحالة الخطر" بسبب هذا الحادث.

المصدر: LBCI

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