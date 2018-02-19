مصرع 17 شخصا إثر انهيار مكب نفايات!

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لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم أربعة أطفال اليوم في انهيار مكب نفايات على أكواخهم في حي فقير بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة تسببت في الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا في حي هولين الفقير الذي يبعد عشرة كيلومترات عن وسط مابوتو .

وذكر المتحدث باسم هيئة الإطفاء ليونلدو بيليمب : " أن المنازال شيدت في أرض منخفضة في نهاية مكب النفايات ما تسبب في سقوط القمامة عليها .. لافتا إلى أن رجال الإطفاء يواصلون البحث بين الانقاض لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص تحتها.