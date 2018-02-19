ترامب يدفع زوجته بكتفه على الطائرة مع حالة من التوتر..!

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اصطادت عدسات المصورين و الصحفيين المرافقين لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زوجته ميلانيا الى ولاية فلوريدا، لحظة دفع الرئيس الأمريكي لزوجته بكتفه لدى نزولهم عن درج الطيارة وسط جو من التوتر.

إلتقط المصورون لحظة وصول الرئيس الأمريكي و زوجته الى ولاية فلوريدا جوا، ولدى نزولهم على درج الطائرة قام ترامب بدفع زوجته بكتفه.

ونزل الزوجان سويا في الوقت الذي كانت تضع فيه ميلانيا نظارات شمس سوداء في وجه إختفت منه الإبتسامة.

هذا وتظهر اللقطات بأن الزوجان لم يمسكا بأيدي بعضهما البعض، بالإضافة لملامح وجهيهما التي كانت توحي بشيء من التوتر.

وتتزامن هذه الحادثة مع الفضائح الجنسية التي تطال ترامب و آخرها مع عارضة الأزياء كاريل ماكدوغال و التي تحدثت في وقت سابق قائلة

عن علاقتها مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعد زواجه من زوجته الثالثة، ميلانيا ترامب.

وقدم صديق العارضة، جون كراوفورد، لصحيفة "نيويورك" وثيقة من 6 صفحات مكتوبة بخط اليد، تصف فيها ماكدوغال ظروف تعارفها وعلاقتها مع ترامب، حيث أكدت العارضة صحة الوثيقة للصحفيين.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واحدا من أنصار ترامب يدعى، ديفيد بيكر، دفع لعارضة الأزياء ماكدوغال مبلغا وقدره 150 ألف دولار لتتكتم عن علاقتها مع ترامب، حيث نفى ممثلو ترامب ذلك.