ولايتي: لن نسمح بانتشار القوات الأمريكية شرق الفرات

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طالب مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي جبهة المقاومة بمنع انتشار القوات الأميركية شرق الفرات، محذرا من "مخططات واشنطن لتقسيم وبث الخلافات في المنطقة".

واشار ولايتي خلال لقائه النائب الأول للرئيس العراقي نوري المالكي في بغداد الى انه "يجب على جبهة المقاومة أن تحول دون الانتشار التدريجي للأميركيين شرق الفرات"، مطالباً "بمنع الناتو من إنشاء قاعدة له في غربي آسيا".

وأضاف: "بعد انتصار جبهة المقاومة على داعش، يجب أن نتحلى بالمزيد من اليقظة مقارنة بالماضي في مراقبة أوضاع المنطقة".

من جانبه أيد المالكي ولايتي، مشددا على ضرورة بذل الجهد لمنع انتشار القوات الأميركية شرق الفرات، وقال: "إنشاء قواعد عسكرية أميركية جديدة في سوريا سيشعل موجة جديدة من الإرهاب ويعزز التيارات التكفيرية التي تهدف إلى إضعاف جبهة المقاومة ولاسيما إيران".

وحذر المالكي من مساعي واشنطن "ليكون لها موطئ قدم جديد في العراق"، مؤكدا أن العراق "بفضل المرجعية الدينية والثقافة الإسلامية الغنية، ليس كاليابان وكوريا الجنوبية ولن يسمح بتواجد الأميركيين العسكري فيه".