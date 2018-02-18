الطيران التركي يدمر محطة قطار تاريخية بقرية في عفرين

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قصفت الطائرات التركية أمس محطة القطار في قرية استير بعفرين في ريف حلب الشمالي ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتعتبر محطة القطار إحدى المعالم التاريخية في عفرين حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1911م بحسب المصادر التاريخية، وتعتبر الخط الواصل بين دمشق وحلب مع تركيا.

هذا وواصل الجيش التركي قصفه العنيف لمنازل المدنيين في مدينة عفرين والقرى التابعة لها ما تسبب بالمزيد من الأضرار المادية بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية والمرافق الخدمية.

واصيب 3 مدنيين جرّاء قصف الجيش التركي لمسجد قرية مريمين التابعة لبلدة شران شمال شرق مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

كما قصف الجيش التركي قرية "جلبر" التابعة لبلدة شيروا وقرية "عنابكة" التابعة لبلدة شران بريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغرب.