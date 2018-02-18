يمينيون متطرفون يشاركون في مسيرة بصوفيا تكريما لجنرال كان مؤيدا للنازية

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شارك مئات من المتطرفين اليمينيين في مسيرة بوسط صوفيا، أمس السبت، لتكريم جنرال بلغاري قاد منظمة مؤيدة للنازية خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

وعلى الرغم من الإدانة الدولية، خرجت المسيرة التي أثارت المخاوف في وسائل إعلام محلية، بشأن صعود الجناح اليميني في البلد الواقع في منطقة البلقان.

وشملت الفعاليات موكبا لشباب على أضواء المصابيح مرتدين ملابس داكنة، حيث وضعوا أكاليل الزهور عند المنزل السابق للجنرال هريستو لوكوف، الذي كان قائدا لاتحاد الفيالق البلغارية الموالي للنازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

كانت بلدية صوفيا حظرت في بداية الأمر هذه الفعاليات لكن القرار أُلغي بحكم قضائي.

وقالت يوردانكا فاندوكوفا، عمدة صوفيا مرارا، إن المسيرة "لا مكان لها في مدينتنا".