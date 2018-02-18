بريطانيا تتعرض لأقوى زلزال منذ 10 سنوات

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قالت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية إن بريطانيا تعرضت لأقوى زلزال منذ عشر سنوات امس السبت وإن السكان شعروا به عبر أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنكلترا، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجة وأن مركزه على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سوانزي في ويلز.

وتابعت أنه أقوى زلزال تتعرض له بريطانيا منذ عام 2008.

والزلازل ليست إشاعة في بريطانيا ونادرا ما تكون قوية.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتجمعون أمام جامعة سوانزي بعد عملية إخلاء على الأرجح.