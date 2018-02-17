زلزال عنيف بقوة 7.5 يهز جنوب غرب المكسيك

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هز زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة جنوب المكسيك امس الجمعة مما أدى إلى اهتزاز المباني عبر العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان قريبا من ساحل المحيط الهادي في ولاية واهاكا بجنوب المكسيك وعلى عمق 43 كيلومترا.

وما زالت المنطقة تعاني من آثار زلزال أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق في سبتمبر.

وقالت هيئة الحماية المدنية في واهاكا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار.

وتمايلت المباني الشاهقة في مكسيكو سيتي لأكثر من دقيقة في الوقت الذي دوت فيه أصوات أجهزة الإنذار من الزلازل عبر المدينة وشعر الناس في مناطق بعيدة جدا مثل جواتيمالا إلى الجنوب بالزلزال.

وعرض التلفزيون مشاهد لآلاف الناس في الشوارع في قلب المدينة حيث كانت حشود قد تجمعت للاحتلال برأس السنة الصينية الجديدة.