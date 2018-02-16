ذهب لعام 2118 بأمر من CIA وهرب بعدما رأى مستقبلنا المليء بالمخاطر! "مسافر عبر الزمن" يتحدث عن العالم بعد 100 عام

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ظهر شخص جديد يدَّعي أنه "مسافر عبر الزمن"! وأنَّه رأى بعينه العام 2118! لكن ما دليل هذا الشخص على ما يقوله؟ صورة؟! جيد تعالى لنعرف تفسيرها.

إذ قال المسافر عبر الزمن، ويُدعى ألكساندر سميث، في تصريحه لقناة Apex TV على يوتيوب، إنَّه شارك في "مهمة سرية للغاية" لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) في عام 1981، مدّعياً أنَّ الوكالة تطارده منذ عودته من مهمته المزعومة، وفقاً لما جاء بصحيفة The Daily Mail البريطانية.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي حقق 500,000 مشاهدة، سميث وهو يمسك بصورة تُظهِر المنظر الأفقي لمدينةٍ ما، إلا أنَّه لم يُفصح عن أيِّ مدينة هي، أو كيف وصل إليها. بينما تُظهر الصورةُ غير واضحة المعالم، صفاً من المباني الخضراء الضخمة ذات الأشكال الغريبة.

وقال عنها: "التُقِطَت هذه الصورة عام 2118. وهي صورة للمدينة التي سرتُ فيها. لن أنسى لحظة التقاطي هذه الصورة أبداً. كان ذلك خارج المدينة تماماً، قبل أن أسير متجهاً نحوها".

مضيفاً: "اخترتُ الانتظار إلى هذا الوقت حتى أكشف عن الصورة لكم، لأنَّني لم أكن متأكداً إن كان العالم مستعداً لرؤيتها أم لا"، محذراً من "مخاطر جمة" تحيط بالجنس البشري.

وتابع: "تلك صورة من المستقبل تمكَّنتُ من إعادتها معي. وبها قدرٌ بسيط من عدم الوضوح بسبب عملية السفر عبر الزمن. لقد صادرت الحكومة الصورة الأصلية، لكن قبل أن يأخذوها مني تمكَّنتُ من عمل النسخة التي رفعتها أمامكم".

فيما قال بلكنةٍ أميركية عادية: "لقد زرتُ العام 2118 كجزء من مهمة سرية للغاية لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية، وحسب معرفتي، كانت تلك مرة من أولى المرات التي يتم فيها السفر عبر الزمن بنجاح".

وأوضح: "لقد سافرتُ إلى المستقبل وعدتُ إلى الماضي، وكل ذلك حدث في عام 1981". ويعتقد أنَّ وكالة الاستخبارات المركزية لا تزال "تبحث عنه"، وأكد الرجل، الذي جرى تغيير صوته وصورته في الفيديو، أنَّه يعيش حالياً "مختبئاً".

وقال أيضاً إنَّ الفضائيين "يزوروننا بالفعل"، وإنَّهم جاؤوا إلى الأرض لأول مرة في منتصف القرن الحادي والعشرين.

فيما حذَّر البشر قائلاً: "هناك عددٌ من المخاطر التي تُهدِّد البشرية مثل الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحار، بالإضافة إلى زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي. علينا اتخاذ خطواتٍ لمحاربة الاحتباس الحراري".

هذا، وتقول قناة Apex TV، إنَّها واحدة من "أكبر الأصوات التي تتناول المحتوى الخارق للطبيعة على موقع يوتيوب"، مع نحو 56 مليون مشاهدة و100 ألف مشترك في القناة.

مسافر آخر عبر الزمن

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نشرت قناة Paranormal Elite على يوتيوب فيديو لرجل يقول إنه خاطر بحياته ليقول للناس الذين يعيشون في عام 2017 ماذا سيأتي في المستقبل.

وقال الشاب الذي يرغب في مناداته باسم نوح، إنه سافر إلى يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قادماً من عام 2028، مؤكداً أنه يعيش في الحقيقة بعام 2021، وهي الفترة الزمنية التي ينتمي إليها بالفعل، حيث تستخدم المنظمات السرية السفر بالزمن، مشيراً إلى السماح للعامة بالسفر عبر الزمن في عام 2028.

وأضاف نوح، الذي ظهر أمام الكاميرا بملامح غير واضحة؛ حتى لا يتم التعرف عليه، أنه يعاني فقدان الشهية والاكتئاب، وعمره في الواقع 50 سنة، ولكن أخذ حبة تجديد العمر لإرجاعه لعمر 25 سنة.

وتابع: "أود أن أعطيكم حقائقَ محددة عن المستقبل، لإثبات أن السفر عبر الزمن موجود"، مثل أن السيارات الكهربائية سيكون بإمكانها السير مسافة 600 ميل بمرة شحن واحدة بحلول 2021، فيما ينصح الناس باستثمار أوقاتهم وأموالهم في الطاقة المتجددة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أمراً جللاً في 2021، وستتولى الأجهزة الرائجة حينها، مثل نظارات جوجل، لكن بقوة معالجة حواسيب اليوم- زمام الأمور.

وادّعى أيضاً أن الفائز بانتخابات 2020 الرئاسية الأميركية سيكون دونالد ترامب؛ إذ قال: "أقول ذلك بيقين يبلغ 100%، لا أخبركم رأيي وحسب"، بحسب ما نقلته صحيفة Mirror البريطانية.

(huffpost)