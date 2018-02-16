إذاعة "داعش" بثّت من هذه الدولة الأوروبية‎!

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كشفت تقارير غربية أن إذاعة "البيان"، التابعة لتنظيم "داعش"، بثّت منذ أيام من دولة أوروبية.

ونقل موقع "بولندا بالعربي"، عن جهاز الأمن الداخلي في بولندا، قوله إنه تم إيقاف موقع إنترنت يحمل نطاق بولندي "PL." استخدمه تنظيم "داعش" لبثّ إذاعة عبر الإنترنت.

وبحسب الأمن البولندي، فإن "داعش" أطلق الإذاعة بتاريخ 10 شباط الجاري، واستمرّ البثّ لأيام، قبل أن يكتشف الأمن الداخلي موقع الإنترنت، ويقوم بتعطيله على الفور.

وذكرت الصحيفة أن "داعش"، وعبر إذاعة "البيان"، نشر مواده الصوتية، إضافة إلى تسجيلات للقرآن، وبرامج بلغات مختلفة.

وبحسب مواقع مخصصة في تقديم معلومات عن مُلاك نطاق الموقع، اتضح أن الشركة المالكة للموقع مُسجلة على أنها بألمانيا.

وكان تنظيم "داعش" قد نشر الرابط الجديد لإذاعة البيان، بالنطاق البولندي، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام".

(عربي 21)



