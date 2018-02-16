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البنتاغون: لا نعلق على إمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين

16
FEBRUARY
2018
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن مسألة التعليق على أنباء إمكانية توصل الأكراد والحكومة السورية لاتفاق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، لوكالة "نوفوستي" الروسية: "وزارة الدفاع (الأمريكية) لا تقوم بأي شكل من الأشكال بعمليات عسكرية في عفرين.. في حال تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي (بين دمشق والأكراد) فإن التعليق سيكون من جانب وزارة الخارجية الأمريكية وليس الدفاع".

وكانت وسائل إعلام تناقلت في وقت سابق، أن الأكراد الذين يسيطرون على عفرين اتفقوا مع دمشق الرسمية، على دخول الجيش السوري إلى المدينة حيث تجري أنقرة عملية عسكرية أطلقت عليها "غصن الزيتون".

لكن هذه الأنباء نفتها مصادر عسكرية، وأكدت أن الطرفين لم يتفقا بسبب رفض الجانب الكردي شرط القيادة السورية، تسليم وحدات حماية الشعب الكردي السلاح للدولة السورية.

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