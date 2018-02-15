ماذا تعرف عن "القنبلة الجهنمية" التي دمرت آليات "داعش" بسوريا؟!

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يقرع خبراء عسكريون غربيون ناقوس الخطر، ذلك أنهم اكتشفوا وجود قنبلة جهنمية على حد تعبيرهم بإمكانها تدمير رتل كامل من دبابات "أبرامز" الأميركية أو دبابات "ليوبارد" الألمانية. وتوجد هذه القنبلة بحوزة روسيا.

وذكر موقع إخباري روسي أن القنبلة التي يصفها الخبراء العسكريون الأجانب بأنها جهنمية، تُعرف باسم "إر بي كا-500" وهي قنبلة فريدة من نوعها.

وتحتوي قنبلة "إر بي كا-500" على 10 قطعة متفجرة أو نواة ضاربة يتم إنزال الكل منها على الهدف المطلوب تدميره بالباراشوت الخاص. وتنقضّ "النواة الضاربة" على الهدف بسرعة هائلة تصل إلى 2 كيلومتر في الثانية. لذا فالهدف لا يملك فرصة النجاة.

وتستطيع قنبلة "إر بي كا-500" التي تلقيها الطائرة من ارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات أن تدمر 6 دبابات معادية.

ويُظهر فيديو منشور باليوتيوب استخدام قنبلة "إر بي كا-500" ضد آليات الإرهابيين من تنظيم "داعش" في سوريا.

(sputnik)