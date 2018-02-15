فتاة الموز.. تعيش عارية وتقتات على أوراق الأشجار

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قررت سيدة أسترالية التخلي عن الكثير من العادات التي كانت تكلفها مبالغ باهظة بحسب قولها، وقالت إنها تمكنت من توفير آلاف الدولارات لتنتقل للعيش في كوخ صغير، بأحد الأدغال في أميركا الجنوبية.

وأوضحت تلك السيدة التي أطلقت عل نفسها اسم "فريلي" أنها تخلت عن جميع مستحضرات ولوازم التجميل مثل أدوات الزينة "المكياج" وغسيل الشعر "الشامبو".

وقالت إنها أيضا امتنعت عن التخلص من الشعر الزائد بجميع أنحاء جسدها، مشيرة إلى أنها تقوم يوميًا بزراعة الفاكهة أمام الكوخ، الذي تعيش فيه.

وتقتات "فريلي" البالغة من العمر 37 عاما بشكل رئيسي على أوراق الأشجار والنباتات والأعشاب البرية، وغالبا ما تفضل أن تكون عارية بدون ملابس.

ولقب "فتاة الموز"، هو الأحب إلى قلبها، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "فريلي" تستحمّ بمياه الأمطار، وتشرب من مياه الجداول والينابيع الطبيعية.