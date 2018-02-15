البيت الأبيض يكشف "تكلفة" عرض ترامب العسكري

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أعلن مدير الموازنة في البيت الأبيض أن موكبا عسكريا يطالب الرئيس دونالد ترامب بتنظيمه قد تصل تكلفته إلى ما بين 10 و30 مليون دولار، وأن ذلك المبلغ لا يعد ضمن طلب الموازنة الجديدة للإدارة الأميركية.

وأضاف ميك مولفيني، مدير مكتب الإدارة والموازنة بلجنة الموازنة في مجلس النواب، الأربعاء، أن التقديرات "أولية للغاية".

وتابع أنها ستبلغ "ما بين 10 و 30 مليون دولار ويعتمد هذا على طول مدة العرض العسكري".

كان مسؤولون مثل وزير الدفاع، جيمس ماتيس قد أكدوا أن ترامب دفع من أجل إقامة عرض عسكري كبير للاحتفاء بالجيش الأميركي، لكن مولفيني قال إن الإدارة لم تقرر بعد المضي قدما بتلك الخطة.

وقال مولفيني إن الإدارة سيتعين عليها الحصول على تصريح من الكونغرس أو إعادة توجيه مخصصات أخرى لتمويل العرض العسكري.