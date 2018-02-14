أوباما يطالب بتصغير أذنيه..!

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علّق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مازحاً، على أذنيه وشعره الرمادي، وأشاد برَسم لزوجته ميشيل أثناء إزاحة الستار عن لوحتين زيتيتين رسميتين لهما بمعرض الصور الوطني الذي تديره مؤسسة «سميثسونيان».

واختار أوباما وزوجته الفنانين كيهيند وايلي وإيمي شيرالد لرَسم اللوحتين اللتين ستضافان إلى مجموعة لوحات الرؤساء في المعرض، علماً بأنّ وايلي وشيرالد هما أوّل فنانين من العرق الأسود يتمّ تكليفهما برسم لوحة لرئيس أو سيدة أولى.

وقال مازحاً إنّ وايلي الذي رسم لوحته كان أقل حظاً، لأنّ موضوعه كان «أقل جاذبية». وأضاف: «حاولتُ التفاوض مع كيهيند على أن يظهر شعراً رمادياً أقل في رأسي، لكنّ نزاهته الفنية ما كانت لتسمح له بفعل ما طلبتُ منه... حاولتُ التفاوض على أذنين أصغر لكنني فشلتُ في ذلك أيضاً».