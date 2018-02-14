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قريبا.. العالم بحاجة إلى أكثر من 600 ألف طيار مدني

14
FEBRUARY
2018
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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ان النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي سيتطلب توظيف أكثر من 600 ألف طيار في العالم بحلول العام 2036، وهو رقم يمثل تحديا كبيرا بالنظر خصوصا الى شيخوخة السكان.
 
وقالت الأمينة العامة للمنظمة فانغ ليو أمام مجلس العلاقات الدولية في مونتريال ان عدد الرحلات التجارية والركاب يتضاعف كل 15 سنة ولكن اليد العاملة المتوفرة في هذا القطاع "تتقلص".
 
وأضافت أن هذا النمو يمثل تحديا بسبب عوامل عديدة أبرزها "الشيخوخة المحتومة للسكان وانخفاض الولادات وعوامل اخرى" مثل "انجذاب المواهب المستقبلية الى قطاعات اخرى في التقنية العالية".
 
وشددت الأمينة العامة لهذه المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على أنه يتعين بالتالي على قطاع النقل المدني أن "يبذل قصارى جهده لاجتذاب العمال المهرة الذين يحتاج اليهم والاحتفاظ بهم خلال العقود المقبلة"، لا سيما وأن تقديرات ايكاو تشير إلى أنه بحلول العام 2036 سيحتاج القطاع الى "ما لا يقل عن 620 ألف طيار" لتشغيل الطائرات التجارية التي تزيد سعتها عن 100 راكب.
 
وأوضحت ليو ان "80% من هؤلاء الطيارين سيكونون طيارين جددا لا يطيرون حاليا".
 
وبالنسبة إلى الأمينة العامة فإن الامر لا يقتصر على الطيارين بل يتعداه إلى "المراقبين الجويين وموظفي الصيانة وفنيين آخرين".
 
وعزت ليو النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي الى عوامل عدة أبرزها ازدهار قطاع السياحة وتنامي قطاع التجارة عبر الانترنت التي باتت 90 في المئة من شحناتها تنقل جوا مقابل 10في المئة فقط في 2010.
 
وأشارت الأمينة العامة إلى أن عدد المسافرين جوا يبلغ حاليا 4.1 مليار راكب سنويا، بينما ثلث عمليات الشحن في العالم تتم جوا.
 
وبالإضافة إلى كل هذه التحديات هناك تحد آخر امام قطاع النقل الجوي يتمثل بضيق السعة الاستيعابية للمطارات الموجودة حاليا في العالم والحاجة الى توسعة هذه المطارات او بناء مطارات جديدة، بحسب ليو التي قالت إن "ما لا يقل عن 24 مطارا دوليا في أفريقيا ستبلغ طاقتها القصوى في غضون عامين على الأكثر ولن يكون بمقدورها تلبية ازدياد حركة النقل".
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