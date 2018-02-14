ماكرون: لا ادلة عن استخدام سلاح كيميائي في سوريا

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اعلن الرئيس الفرنسي بان فرنسا "ستضرب" في حال وجود "اثباتات مؤكدة" عن استخدام سلاح كيميائي في سوريا.





اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس انه في حال حصول فرنسا "على اثباتات مؤكدة عن استخدام اسلحة كيميائية ممنوعة ضد مدنيين" من قبل النظام في سوريا، "فسنضرب".

وقال ماكرون امام جمعية الصحافة الرئاسية "سنضرب المكان الذي خرجت منه (هذه الاسلحة) او حيث تم التخطيط لها".

وأضاف "لقد وضعت خطا أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية. اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين على النحو المبين في المعاهدات".

واکد "الا اننا اليوم لا نملك بشكل تؤكده اجهزتنا، اثباتا بان اسلحة كيميائية ممنوعة بموجب الاتفاقات، قد استخدمت ضد سكان مدنيين".