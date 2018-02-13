بالصور: اغتصبها وهي تُحتضر...والقصة لم تنته هنا!

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أقدم مراهق، مشتبه بتورطه بتجارة المخدرات، على اغتصاب شابة وهي تحتضر بسبب تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، وعمد بعدها الى إرسال الصور لأصدقائه قبل أن يتخلّص من جثتها في سلة المهملات.

ويواجه المراهق بريان فاليرا تهمة إعطاء اليسا ماي نوسيدا، 18 عاماً، جرعة المخدرات وممارسة الجنس معهاعندما فقدت الوعي يوم السبت.

وبحسب الشرطة في لينوود بولاية واشنطن، فإن بريان قد تباهى بعد ذلك أمام أصدقائه بأن الفتاة توفيت وهي تمارس الجنس معه. وتشير المعلومات الى أن بريان توجّه في اليوم التالي الى عمله وتفاخر بممارسة الجنس مع الفتاة.

ويواجه الشاب الآن تهماً عدة تتعلّق بالاغتصاب والقتل غير المتعمد والقتل بواسطة مادة خاضعة للرقابة.