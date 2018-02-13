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رئيس الفلبين لجنوده: أطلقوا النار على النساء في أماكنهن الحساسة!

13
FEBRUARY
2018
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أدلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بتصريحات مفاجئة يطلب فيها من العسكريين إطلاق النار على النساء المتمردات في منطقة محددة.
 
وذكرت صحيفة "Cocounut Manila"، أمس الاثنين، أن دوتيرتي قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء: "قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن… نحن سنطلق الرصاص على المنطقة التي من دونها أنتن لا تساوين شيئا".
 
وآثار تصريح دوتيرتي استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة، التي قالت إن الرئيس الفلبيني يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".
 
كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتي بعنف، واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية في الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن".
 
 
 
 
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