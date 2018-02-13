أسود غاصبة تلتهم صيادا.. وتبقي على رأسه

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أقدمت مجموعة من الأسود في محمية بجنوب أفريقيا على التهام صياد كان يسعى خلف قتلها على ما يبدو.

ووقعت الحادثة في محمية كروجر التي تعد أكبر المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا، وتغطي مساحة قدرها 18.989 كم مربع

وبحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" لم يبق من جثة الصياد إلا رأسه وبعض الأشلاء.

وقال المتحد ث باسم الشرطة في منطقة ليمبوبو : "يبدو أن الرجل كان يصطاد بشكل غير قانوني في المحمية عندما هاجمته الأسود الغاضبة وافترسته".

وأضاف في تصريحات صحفية "أكلت الأسود كل جسده تقريبا"، ولم يتسن إلى الآن تحديد هوية الصياد الضحية.

وتؤكد العديد من المنظمات المعنية بحقوق الحيوان والحياة البرية، أن عظام الأسود وغيرها من أعضائها تلقى طلبا متزايدا في منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث يجري استخدامها في العلاجات التقليدية.

ويقدر الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة أن هناك نحو 20 ألف أسد أفريقي يعيشون في المحميات، وهي معرضة لخطر الانقراض بشكل كبير.