living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: - العثور على "ثلاجة" من العصر الحديدي!

13
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

عثر عالما آثار، عن طريق الصدفة، على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام، في جزيرة اسكتلندية.

وتم اكتشاف الغرفة التي تعود إلى العصر الحديدي والبالغ طولها ستة أمتار، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم حوالى عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.

ويعتقد الخبراء أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية مثل منتجات الألبان واللحوم، وأيضا الخشب المستخدم في التدفئة.

وقام علماء الآثار المحليين كريس وراشيل بارومان بتسجيل هذا الاكتشاف الذي عثروا عليه تحت الأرض، حيث يعتبر نادرا في منطقة نيس.

وعثر على الغرفة على عمق حوالى 3 أقدام تحت الأرض، ووفقا لعلماء الآثار فإن هذا الشكل من الغرف المستخدمة في تخزين المواد الغذائية يعد نوعا من الثلاجات القديمة، وقد كانت شائعة في ذلك العصر، إلا أنه من النادر العثور عليها محفوظة بشكل جيد، كحال هذه الغرفة.

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout