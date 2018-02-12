أسود تنتقم من صياد في جنوب افريقيا... ولا تبقي منه الا رأسه

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قالت الشرطة في جنوب افريقيا إن أسودا التهمت صيادا يعتقد أنه كان يستهدف الأسود وغيرها من الحيوانات المفترسة في محمية كروغر.

ولم تبق السباع من جثة الصياد الا القليل، ولكن عثر على بعض الأشلاء في عطلة نهاية الأسبوع في جزء المحمية الواقع قرب بلدة هويدسبرويت.

ونُقل عن مواتشي نغويبي الناطق باسم شرطة منطقة ليمبوبو في جنوب افريقيا قوله، "يبدو أن الضحية كان يصيد بشكل غير قانوني في المحمية عندما هاجمته السباع وافترسته."

ومضى للقول، "أكلت السباع كل جسمه تقريبا ولم تبق منه الا رأسه وبعض الأشلاء."

ولم تتوصل الشرطة بعد الى هوية القتيل، ولكن موقع "أخبار شهود العيان" أورد أنه عثر على بندقية صيد وكمية من العتاد قرب اشلائه.

يذكر ان صيد الأسود بشكل غير شرعي شهد تصاعدا في منطقة ليمبوبو في السنوات الأخيرة.

وتستخدم اعضاء هذه الحيوانات احيانا في الطب التقليدي في افريقيا وغيرها من المناطق.

وتقول منظمة ( Born Free) المعنية بالحياة البرية إن عظام الأسود وغيرها من اشلائها تلقى طلبا متزايدا في منطقة جنوب شرق آسيا، كبديل لعظام النمور التي تستخدم في العلاجات التقليدية.

وفي كانون الثاني / يناير 2017، عثر على 3 أسود وهي مسممة في ليمبوبو بعد أن قطعت رؤوسها وأطرافها