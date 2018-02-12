بالفيديو - شاهد لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بالأرض!

A + A -

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بالأرض.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة الاصطدام، حيث يظهر في الثانية الـ26 من الفيديو انفجار، وبعدها تطير الطائرة بضعة عشرات الأمتار وتسقط على الأرض.

وقد فقد الاتصال مع الطائرة المتجهة إلى مدينة أورسك في جنوب غرب روسيا بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو. وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا في الحادث.

وقد نقل كبار المسئولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، تعازيهم لأسر ضحايا الحادث.

(sputnik)