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هاري وميغان.. تفاصيل زفاف ملكي "غير تقليدي"

12
FEBRUARY
2018
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كشفت مصادر مقربة من الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل، عن بعض تفاصيل حفل زفافهما المرتقب، المقرر بعد نحو 3 أشهر من الآن.
 
وأعلن هاري حفيد الملكة إليزابيث، الخامس في ترتيب ولاية العرش، خطبته على ماركل نجمة المسلسل التلفزيوني الأميركي "سوتس" العام الماضي، ومن المقرر أن يتزوجا في 19 مايو المقبل في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.
 
وبعد حفل الزفاف، الذي سيقام في وضح النهار، بفترة قصيرة، سيظهر الاثنان للمرة الأولى كزوج وزوجة في عربة تسير لمسافة نحو ميلين.
 
وقال مكتب الأمير هاري في قصر كينزنغتون، في بيان بشأن تفاصيل حفل الزفاف: "العروسان يأملان أن توفر هذه الرحلة القصيرة الفرصة لمزيد من الناس ليتجمعوا حول وندسور ويستمتعوا بيومهما الخاص".
 
وسينتهي هذا الموكب القصير في قلعة وندسور، وهي منزل الملوك والملكات البريطانيين لقرابة الألف سنة.
 
ومن المتوقع أن يجتذب الزفاف الثاني في العائلة اهتماما كبيرا من جميع أنحاء العالم، كما كان الحال مع زفاف الأمير وليام الشقيق الأكبر لهاري على كيت ميدلتون في 2011، الذي تابعه قرابة ملياري شخص حول العالم.
 
يشار إلى أن ماركل سيتم تعميدها قبل الزفاف لتصبح من رعايا كنيسة إنجلترا، وتنوي الحصول على الجنسية البريطانية، لكنها ستحتفظ بجنسيتها الأصلية.
 
 
 
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