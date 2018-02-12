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مسلح يقتل أربعة وينتحر.. بولاية كنتاكي الأميركية!

12
FEBRUARY
2018
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قال مسؤولون إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بموقعين في ولاية كنتاكي بشمال شرق الولايات المتحدة. ومن بين القتلى مسلح مشتبه به انتحر فيما يبدو.
 
وحسب رويترز، قال دوين برايس قائد شرطة مقاطعة جونسون في بيان، على فيسبوك، إن الشرطة تلقت مكالمة استغاثة حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي عن إطلاق نار في منزل ريفي قرب بينتسفيل على بعد نحو 260 كيلومترا جنوب شرقي لويفيل في كنتاكي.
 
وأضاف برايس في البيان، أن الضباط عثروا على قتيلين هناك وبدأوا تفتيش المنطقة بحثا عمن أطلق الرصاص. وذكر البيان أن مكالمة استغاثة ثانية قادت الشرطة إلى شقة سكنية في بينتسفيل حيث عثرت على ثلاثة قتلى بينهم المسلح.
 
وقال برايس "وقعت جرائم قتل مروعة... لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الألم لفقدان أربعة أرواح بسبب تصرفات رجل واحد. أعمل مع سلطات إنفاذ القانون منذ 34 عاما وهذه واحدة من أكثر أعمال العنف إيلاما التي شاهدتها".
 
وقال مسؤولون إن المسلح يدعى جوزيف نيكل ولكن لم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه.
 
وقالت شرطة ولاية كنتاكي، إن القتلى هم أرلين نيكل وجيمس نيكل والدة ووالد المشتبه به وقتلا في المنزل الريفي. كما قُتلت أيضا في الشقة الواقعة في بينتسفيل لينزي فانهوس صديقة المشتبه به وأمها باتريشيا فانهوس.
 
ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أسابيع من واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية في بينتون بكنتاكي، عندما قتل طالب اثنين من زملائه وأصاب 18آخرين وهو محتجز حاليا.
 
 
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