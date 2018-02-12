قرصنة آلاف المواقع الحكومية بسبب "البيتكوين"

A + A -

تعرضت آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية حول العالم للاختراق، في عمليات متوازية سعى من خلالها القراصنة إلى استخدام زوار المواقع في عمليات تعدين للعملات الرقمية مثل الببتكوين والإثيريوم.

ومن بين المواقع المخترقة في بريطانيا، موقع الحكومة البريطانية، وموقع مكتب مفوض العمليات، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والبرلمان المحلي لمدينة مانشستر، وموقع المحاكم الأميركية، ومئات المواقع الأخرى لحكومات مركزية ومحلية.

وتعرضت المواقع المخترقة لبرنامج خبيث يعرف باسم "كوينهايف"، الذي يختبئ في أكواد المواقع بينما يسخر طاقة الأجهزة التي تزور المواقع في عمليات التعدين.

وحسب تقرير صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإنه لم تتحدد بعد الفترة الزمنية التي تعرضت فيها المواقع للاختراق.

واضطرت بعض المواقع الحكومية البريطانية التي تعرضت للهجوم، إلى الإغلاق مؤقتا.

وقال الباحث في أمن المعلومات سكوت هيلمي، إن هذا النوع من الهجمات ليس جديدا، لكنه بين الأكبر في العالم، وتابع: "إذا تعرض موقع شركة واحدة للاختراق فإن ذلك يعني تأثر آلاف المواقع في بريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة".