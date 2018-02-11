العثور على الصندوق الأسود للطائرة الروسية المنكوبة

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة والتي كان على متنها 71 شخصاً مرجّحة أن سبب السقوط هو الأحوال الجوية السيئة في مقاطعة موسكو.

وقالت مصادر في الوزارة أن فرق البحث بدأت بالعثور على عدد من جثث الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة.

وأكدت مصادر في وزارة الطوارئ الروسية سابقا أن الطائرة من طراز “أن-148” التابعة لشركة “خطوط ساراتوف الجوية” والتي كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويي في ضواحي العاصمة الروسية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال مع طاقم الطائرة التي كانت تنفذ رحلة من موسكو إلى مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ (على الحدود مع كازاخستان)، انقطع بعد دقائق من إقلاعها من مطار “دوموديدوفو” جنوبي موسكو، قبل أن تختفي الطائرة من شاشات الرادار.

وقالت وزارة الطوارئ إن ما يزيد عن 150 شخصا وأكثر من 20 آلية يشاركون في التعامل مع آثار الكارثة.