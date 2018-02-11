لماذا يبلغ سعر هذه العلبة ألف دولار؟

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تأمل دار "تيفاني" للمجوهرات أن تثير "علبتها المعدنية" اللامعة، والتي ستباع بسعر ألف دولار، أن تلفت انتباه متسوقي الألفية الجديدة.

فقد أعلنت دار المجوهرات مؤخراً عن إطلاقها سلسلة للاكسسوارات المنزلية، من بينها كرة صوفية يبغ سعرها 9 آلاف أو عش للعصافير مقابل 10 آلاف دولار أو منقلة هندسية مقابل 425 دولار، وكلها من الفضة الخاصة.

وأشارت الشركة في بيان لها إن الهدف من هذه المجموعة يتمثل بالاحتفال بالأغراض الجميلة في كل وقت وعدم حصرها للمناسبات الخاصة.

ورغم أن القائمين على الشركة قالوا إنهم عثروا على أغراض "ذات فعالية ويمكن استخدامها بشكل يومي"، إلا أن الكثيرين من مستخدمي وسائل التوصل الاجتماعي انتقدوا استخدامهم لكلمة "الفعالية" في وصف الأغراض المعروضة، إذ قال أحدهم: "ما الذي سأفعله بعش للعصافير لا قيمة له وبسعر 10 آلاف دولار؟".