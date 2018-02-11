اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والاكراد بريف عفرين

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دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية على محور راجو وتحديدا قرية قدة في ريف عفرين.

العالم - مراسلون

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في قرى حج اسكندر - حمام - دير بللوط التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمالي سويا وسط قصف عنيف من سلاح الجو التركي والمدفعية الثقيلة.

وقتل مدني وإصيب آخر إثر قصف طائرات العدوان التركي على قرية "عرب ويران" شمال شرق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بحسب مواقع كردية.

كما استهداف الجيش التركي في نفس القرية محطة تحلية وضخ المياه بالقذائف الصاروخية.