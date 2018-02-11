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أنقرة: مقتل 11 عسكريا تركيا في عملية "غصن الزيتون" خلال الـ24 ساعة الماضية

11
FEBRUARY
2018
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أعلن الجيش التركي في 3 بيانات منفصلة، أمس، تحييد 39 إرهابيا ومقتل 11 عسكريا تركيا في إطار عملية "غصن الزيتون" التي تجريها قواته في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وجاء بيان صدر عن رئاسة الأركان العامة، إن القوات المسلحة التركية، حيّدت خلال عملية اليوم، 13 "إرهابيا" (في إشارة إلى مقاتلي عدد من المنظمات الكردية العاملة في المنطقة) ومسلحي تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن 4 عسكريين أتراك قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في إطار العملية المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الأركان، تحييد 11 "إرهابيا" ومقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين بجروح في عفرين. وقبل ذلك، أعلن الجيش، في بيان منفصل آخر، تحييد 15 "إرهابيا" ومقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 5 آخرين.

رئاسة الأركان أعلنت كذلك، في وقت سابق من السبت، سقوط مروحية مشاركة في العملية، ومقتل طيارين اثنين كانا على متنها.

وأعلن الجيش في بيان، أمس، "تحييد 15 إرهابيا" من أفراد حزب "الاتحاد الديمقراطي" ووحدات حماية الشعب (الكردية) وعناصر تنظيم "داعش".

روسيا اليوم
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