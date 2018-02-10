سيدة ترفض استلام نصف مليار دولار!

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فازت سيدة من نيو هامبشاير الأميركية بجائزة اللوتو الكبرى وبلغت 559 مليون دولار، لكنها رفضت استلامها بعد أن علمت أنها في المقابل عليها أن تكشف عن اسمها في العلن.

وتنص قواعد اللوتو واليانصيب على وجوب نشر وإعلان اسم الفائز في العلن عبر وسائل الإعلام.

وبحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية فإن السيدة قررت التوجه إلى القضاء لرفع دعوى، حيث طلبت من القاضي السماح لها بالاحتفاظ بالأموال وعدم الكشف عن هويتها، مبررة ذلك بأنها لا تريد أن يعرف أصدقاؤها والجيران بأنها باتت من أصحاب الأموال.

ومن جهتها أوضحت المحامية الخاصة بالسيدة، بأنها عضو في المجتمع المحلي ومعروفة جدًّا، ولهذا السبب تود مواصلة عملها بحرية وحضور المناسبات الاجتماعية بشكل طبيعي، من دون أن يعرف الجميع بأنها فازت بأكثر من نصف مليار دولار في اللوتو.