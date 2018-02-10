اسرائيل تطالب اميركا وروسيا بوقف تدهور الأوضاع

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كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن مطالبة كيان الاحتلال الاسرائيلي، اميركا وروسيا بوقف تدهور الأوضاع بعد انتهاك الطيران الحربي الاسرائيلي لسيادة سوريا من خلال شنه سلسلة غارات عدوانية على اراضيها.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنّ "إسرائيل طالبت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بوقف تدهور الأوضاع".

هذا وافادت مصادر فلسطينية أن كبار ضباط جيش الاحتلال وهيئة الأركان الاسرائيلية يعقدون حاليا اجتماعهم في ملجئ بمقر وزارة الحرب الاسرائيلية.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت سلسلة غارات على سوريا بينما تصدت لها منظومات الدفاع الجوي السورية وتمكنت من اسقاط طائرة من طراز اف 16 ومروحية أباتشي.