living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط "إف16"..كيف علق قادة الاحتلال؟

10
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعكس تناول الإعلام العبري حادثة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية صباح السبت، حالة الصدمة والمفاجأة التي أصابت المحافل الإسرائيلية المختلفة.
وقال أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وصل إلى قاعدة "كيريا" في "تل أبيب"، وهو يتلقى معلومات منتظمة حول تطورات الأحداث في القطاع الشمالي".

وذكر أن ليبرمان، "عقد مشاورات مع رئيس الأركان غادي إيزنكوت وكبار أعضاء المؤسسة الأمن الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يعقد مناقشة متطورة في وقت لاحق".

كما كشفت الرقابة الإسرائيلية عن طبيعة إصابة الطيارين الإسرائيليين بعد إسقاط طائرتهم، ووصفت إصابة أحدهم بـ"الخطيرة والآخر بالطفيفة بعد أن قفزا بالمظلة عند سقوط الطائرة المقاتلة".

يشار أنه لم يصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي تعليق رسمي حتى كتابة هذه السطور.

كما سبق وأن أوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت جوناثان كونريكوس، على تغريدة له "تويتر"، أن "نيران كثيفة أطلقت من المضادات الجوية السورية، كما تحطمت طائرة إف 16".

وفي تغريدات جديدة على "توتير"، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي‏، أن المقاتلات الإسرائيلية، "شنت قبل قليل غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية بالإضافة الى أهداف إيرانية في سوريا". وأوضح أنه "تم استهداف 12 هدفا في 3 بطاريات دفاع جوي سورية".

ولفت إلى أن الحيش الإسرائيلي، "موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة".

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout