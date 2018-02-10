صدمة إسرائيلية بعد إسقاط "إف16"..كيف علق قادة الاحتلال؟

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يعكس تناول الإعلام العبري حادثة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية صباح السبت، حالة الصدمة والمفاجأة التي أصابت المحافل الإسرائيلية المختلفة.

وقال أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وصل إلى قاعدة "كيريا" في "تل أبيب"، وهو يتلقى معلومات منتظمة حول تطورات الأحداث في القطاع الشمالي".

وذكر أن ليبرمان، "عقد مشاورات مع رئيس الأركان غادي إيزنكوت وكبار أعضاء المؤسسة الأمن الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يعقد مناقشة متطورة في وقت لاحق".

كما كشفت الرقابة الإسرائيلية عن طبيعة إصابة الطيارين الإسرائيليين بعد إسقاط طائرتهم، ووصفت إصابة أحدهم بـ"الخطيرة والآخر بالطفيفة بعد أن قفزا بالمظلة عند سقوط الطائرة المقاتلة".

يشار أنه لم يصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي تعليق رسمي حتى كتابة هذه السطور.

كما سبق وأن أوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت جوناثان كونريكوس، على تغريدة له "تويتر"، أن "نيران كثيفة أطلقت من المضادات الجوية السورية، كما تحطمت طائرة إف 16".

وفي تغريدات جديدة على "توتير"، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي‏، أن المقاتلات الإسرائيلية، "شنت قبل قليل غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية بالإضافة الى أهداف إيرانية في سوريا". وأوضح أنه "تم استهداف 12 هدفا في 3 بطاريات دفاع جوي سورية".

ولفت إلى أن الحيش الإسرائيلي، "موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة".