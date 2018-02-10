هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي في سوريا

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، شنّ هجوم "واسع النطاق" في سوريا على 12 هدفاً إيرانياً وسورياً.

وأكد الجيش في بيان :"خلال الهجوم، تم إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في اتجاه إسرائيل، ما أدى الى إطلاق صفارات الإنذار التي ترددت في شمال إسرائيل".

وأوضح الناطق باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي عبر حسابه على موقع "تويتر"، ان "جيش الدفاع يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية".

وأكّد ادرعي ان "جيش الدفاع موجود في حالة جهوزية لمختلف السيناريوهات وسيُواصل التحرك وفق الحاجة".

وكان قد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أنه سيعقد فوراً جلسة مشاورات أمنية مع الحكومة المصغرة عقب التطورات مع سوريا.