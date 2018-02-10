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إصابات فيروسية جديدة في دورة الألعاب الأولمبية

10
FEBRUARY
2018
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 سبوتنيك-


صرح منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، اليوم السبت 10 شباط، بأن 11 حالة إصابة جديدة بفيروس يسبب القيء والإسهال قد تأكدت في دورة الألعاب ليصل العدد الإجمالي إلى 139 حالة.وتمثل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نوروفيروس انخفاضا كبيرا عن 42 حالة جديدة سجلت يوم الخميس و54 حالة فى اليوم السابق، بحسب رويترز.وتفشى هذا الفيروس خلال الاستعداد لمراسم الافتتاح التى اقيمت يوم الجمعة في بيونغ تشانغ مما أدى إلى وضع حوالى 1200 من موظفي الأمن في الحجر الصحي. وتعين على المنظمين الاستعانة بأفراد عسكريين ليحلوا محلهم.


وحتى الآن، لم يتم تأكيد إصابة رياضيين بالفيروس شديد العدوى، وأجبر تفشي الفيروس في بطولة العالم لألعاب القوى في العام الماضي في لندن، متنافسين من عدة دول إلى عدم المشاركة.وقالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية إن عددا من الوكالات تتعاون لكبح انتشار الفيروس حيث يتم اختبار جودة المياه وتجرى عمليات تفتيش فى المواقع والمطاعم والفنادق وأماكن إقامة العمال.

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