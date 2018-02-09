جزيرة فنلندية خاصة بالنساء وممنوعة على الرجال

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في مشروع لافت، تسعى المقاولة الأميركية كريستين روث إلى افتتاح منتجع لقضاء العطلات في جزيرة فنلندية، حيث لا يسمح للرجال التواجد فيها.

وجزيرة “سوبر شي” الآن قيد الإنشاء في أرخبيل هيلسينكي، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في وقت لاحق هذه السنة.

وسيمنع الرجال من الاستمتاع بالواحة المخصصة للاسترخاء والاستجمام الصحي، فيما ستكون متاحة للسيدات المشتركات في جماعة “سوبر شي”فقط.

روث وهي مديرة تنفيذية سابقة لشركة استشارية، بدأت بفكرة جزيرة مخصصة للنساء فقط، بعد أن وجدت أنه في المنتجعات المختلطة، يشكل الرجال مصدر إلهاء للنساء، وبحسب قولها “حينما يتواجد رجل جذاب تضع النساء أحمر الشفاه”.

وستضم الجزيرة التي تبلغ مساحتها 8.4 فدادين عشر مقصورات، وتقدم روث دروساً في اليوغا واللياقة، وكذلك حصصاً في الطبخ.