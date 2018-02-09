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4 أسباب مفاجئة تقف وراء طلاء الطائرات باللون الأبيض دائماً!

9
FEBRUARY
2018
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هل تساءلت يوماً لماذا تكون أكثرية الطائرات مطلية باللون الأبيض؟ السبب ليس عشوائياً كما تظنينه، إذ تبين أن هناك العديد من العوامل التي حتّمت على الشركات المصنعة للطائرات التجارية إستخدام هذا اللون بالتحديد دون سواه.
 
 
فلنكتشفها سوياً!
 
عامل الحرارة: هل تعلمين أن اللون الأبيض، وعلى عكس أكثرية الألوان، يعكس الضوء دون إمتصاصه؟ وبالتالي، يعد الخيار الأمثل لتفادي إرتفاع درجة الحرارة في هيكل الطائرة، كونها تحلق تحت أشعة الشمس لأوقات طويلة.
 
تحديد الشقوق والخدوش: كذلك، من المعروف أن اللون الأبيض يسهّل على متفحصي الطائرة تحديد وجود أي خدوش أو شقوق مهما كانت صغيرة، كونها تظهر عادةً بدرجة أدكن. كذلك، يسهل رصد أي تسربات للزيوت وعلامات التآكل بفضل درجة الطلاء المعتمد.
 
سهولة الرصد في الحالات الطارئة: إلى جانب العوامل المذكورة أعلاه، يعد اللون الأبيض من بين التدرجات التي يمكن رصدها بسهولة في حالات الطوارئ كالسقوط في الماء أو التعرض لحادثة تحطم. وعلى ذكر الحوادث، قد تريدين تفادي المقاعد الأكثر خطورة!
 
رغم أن الأسباب المذكورة أعلاه هي أقرب إلى العلمية، نجد العديد من العوامل الأخرى "غير الرسمية" التي تدفع شركات التصنيع إلى التمسك باللون الأبيض بشكل أكبر.
 
إذ تبين على سبيل المثال أن الطلاء الأبيض للطائرات هو الأوفر من ناحية التكلفة المادية، كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من الطبقات، ما يوفر بعض الوزن عن هيكل الطائرة أيضاً. كذلك، لن تضطر شركات الطيران إلى إعادة طليها بشكل مكثف نظراً إلى كون اللون الأبيض لا يبهت بفعل حرارة الشمس على عكس الألوان الأخرى.
 
فمن كان ليظن أنّ لون الطائرة حتّى مدروسٌ وله أسبابه!
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