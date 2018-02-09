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“سبب غريب” وراء تخلّص لاعبة غولف حسناء من فكرة الانتحار

9
FEBRUARY
2018
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بطلة رياضة الغولف الأمريكية بيج سبيراناك تعرَّضت للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة لاتهام البعض لها باستغلال جمالها للشهرة.
كشفت لاعبة الغولف الأمريكية الشهيرة، بيج سبيراناك، كيفية مساعدة ملابس رياضة السباحة لها في التخلص من العديد من المشاكل النفسية التي مرّت بها، خاصة فكرة الانتحار التي راودتها لفترة طويلة.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية تعرَّضت الحسناء الأمريكية للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة لاتهام البعض لها باستغلال جمالها للشهرة في عالم رياضة الغولف، وأن مشاركتها ليست ناجمة عن موهبة حقيقية في اللعبة.

ولم تقتصر هذه المضايقات على الانتقاد الفني فقط، بل تصاعد الأمر لما هو أخطر، حيث تلقّت “بيج سبيراناك” العديد من المضايقات، ومحاولات الابتزاز، بالإضافة لتلقيها تهديدات بالقتل من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمتلك “سبيراناك” ما يقرب من 1.3 مليون متابع على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

جديد بالذكر أن اللاعبة الأمريكية لم تعد تُصنَّف ضمن أفضل مائة لاعبة غولف في العالم، وتشدّد اللاعبة الحسناء على ارتفاع وتيرة النقد منذ إقصائها من بطولة دبي العالمية للغولف العام 2015.

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