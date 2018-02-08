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علقوا في طائرة بدرجة حرارة 16 تحت الصفر.. بسبب بوتين!

8
FEBRUARY
2018
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اشتكى مسافرون في سيبيريا من أنهم علقوا على متن طائرتهم الواقفة على المدرج وقتاً طويلاً كانت فيه أبوابها مفتوحة في صقيع قارس، بسبب وصول طائرة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المطار نفسه.

وكانت الطائرة متجهة من مطار إيميليانوف في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا إلى موسكو، لكن الرحلة أوقفت فجأة فيما كانت الطائرة على المدرج، بحسب ما كتب عدد من الركاب على مواقع التواصل.

ولدى الإعلان عن وصول طائرة الرئيس، اتخذت إجراءات استثنائية في المطار، فلم يعد ممكناً للعاملين فيه أن يسحبوا السلالم لإقفال أبواب الطائرة، فظلّت مشرّعة لصقيع قارس على مدى ساعتين في حرارة 16 درجة تحت الصفر.

وكتب أحد المسافرين على فيسبوك: "أعلنوا أن المطار سيقفل لأن طائرة بوتين ستهبط فيه، وأقفلوا المدرج".

وكتبت مسافرة أخرى تدعى ماريا بيستروفا على موقع تويتر: "قالوا لنا أن نغلق النوافذ من الجهة اليسرى" حيث كانت تحط طائرة بوتين. وأضافت: "هل طلبوا منا ذلك لأسباب أمنية أم لأن بوتين لن يكون مرتاحا لو رآنا بهذا الشكل".

وتتخذ السلطات الروسية إجراءات استثنائية لدى زيارة بوتين إلى أي منطقة.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية أن السلطات ألزمت مصانع كراسنويارسك تخفيض انبعاثاتها لتخفيف تلوث الجو مع وصول الرئيس.

وتشهد روسيا في الثامن عشر من آذار انتخابات رئاسية يُتوقع أن يفوز فيها بوتين بولاية رابعة تبقيه على رأس السلطة حتى العام 2024.

المصدر: الحياة

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