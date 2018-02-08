بعد الفيروس.. "كارثة جديدة" عشية أولمبياد الشتاء

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شب حريق ضخم، الخميس، في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية التي من المقرر أن تشهد الجمعة انطلاق دورة الألعاب الأولمبياد الشتوية.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في موقع بناء مجاور للقرية الأولمبية التي تستضيف الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وأرسلت السلطات تحذيرا إلى سكان المدينة على هواتفهم تخبرهم فيها بضرورة الابتعاد عن منطقة الحريق، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وكانت السلطات الكورية أعلنت الأربعاء أنها اكتشفت وجود مرض نورفيروس المعدي بين عدد من الحراس المكلفين بتأمين الألعاب الأولمبية، مما دفع السلطات إلى الاستعانة بالجيش.