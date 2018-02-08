خطأ "غوغل" يساوي 13500 بيضة

A + A -

حين احتاجت بعثة النرويج المشاركة في أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية بكوريا الجنوبية إلى كميات من البيض، لجأت إلى خدمة الترجمة من موقع "غوغل" كي تتواصل مع بائعين محليين، لكن هذه الطريقة أسفرت عن خطأ فادح.

فقد أشار موقع "سي إن بي سي" إلى أن خطأ صغيرا في الترجمة، أسفر عن اختلاف هائل في كميات البيض التي وصلت للبعثة.

وعندما وصل طلب البيض، فوجئت البعثة بشاحنة كاملة تحمل 15 ألف بيضة، عوضا عن 1500 بيضة طلبتها البعثة.

وقال الطباخ المرافق لبعثة النرويج: "لم يكن هناك نهاية للطلبية. الأمر لا يصدق".

ومن حسن الحظ، استطاع المسؤولن عن البعثة إعادة 13500 بيضة.

ويحرص طباخو المنتخب النرويجي على استخدام البيض بشكل كبير خلال الأولمبياد لتزويد رياضيي النرويج بالبروتين أثناء البطولة.